一例一休延燒 議員促彰化縣長魏明谷串連各縣市首長發聲
一例一休爭議昨天繼續在彰化縣議會延燒，議員張東正要求縣府也要訂定自治條例，議員劉淑芳則讚魏明谷說出「輔導無限期延長」有尬斯，但也要縣長保重，免得被打槍，建議串聯各縣市首長，透過立委修法，不要讓縣府公務員為難，加深勞工和雇主對立的矛盾。
今天議員賴清美質疑，稽查工作讓雇主不勝其擾，張東正表示，縣長魏明谷「輔導無限期延長」是福音，卻希望能落實，畢竟和中央法令有牴觸也沒轍，但還是建議縣府起碼也得訂個自治條例，代表彰化縣政府有明確的方案。
勞工處長吳蘭梅表示，一例一休是7天休2日，不限定周六、日，勞動稽查員從不會在假日找廠商進行稽查，接獲投訴假日查班不近人情，但調閱錄影帶後已經證實是坊間假冒的查核。
吳蘭梅表示，彈性工時只要不違反規範都可以，只有逃逸外勞，才會當場查獲，勞動條件檢查都是書面檢查。並表示縣長在9日縣務會報已指示，要照顧彰化的企業、勞工，自訂條例。
議員劉淑芳則指出，一例一休有很多不合實際職場現狀，才會引發民怨和各界不滿
，但南投縣長首開反對一例一休、尋求訂定自治條例，馬上被勞動部以牴觸母法為由打槍了，縣長魏明谷立意她很贊成，但惡法也是法，不應該只是消極的不作為，應該各縣市長齊發聲，透過立委修法，讓中央聽到基層的心聲。並擔憂魏明谷這樣「勇敢」，會不會影響爭取前瞻計畫。
魏明谷表示，一例一休和前瞻計畫是兩碼子事，現在要積極落實的是周休二日，至於加班不加班，考量有人有工作需要，閒閒在家沒比較快樂，應該由勞、資雙方自行去協定，但絕對不允許脅迫加班，加班與否也絕不能列入打考績。
(中時)
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