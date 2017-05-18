釜山挑戰賽 盧彥勳逆轉晉8
台灣「網球一哥」盧彥勳今天在令他又愛又恨的釜山挑戰賽，再次陷入苦戰，所幸他及時降低非受迫性失誤，以4比6、6比4、6比3逆轉擊敗24歲美籍非裔小將薩緬托（Raymond Sarmiento），挺進男單8強。
盧彥勳曾在釜山挑戰賽冠軍戰3度鎩羽而歸，自從2011年打入4強後，幾次參賽卻都在首輪出局。這次他在首輪擊敗同胞陳迪，次輪對世界排名384的薩緬托，首盤卻從3比0領先打到輸，意外陷入苦戰。
第2盤盧彥勳和薩緬托一路互保發球局，盧彥勳穩住局勢，關鍵第10局終於成功破發，扳平盤數，接著決勝盤也以率先破發的氣勢，一舉拉出3比0領先，奠定勝局。
盧彥勳賽後表示，一開始打得有些放不開，也太過急躁導致失誤過多，隨後穩住心情才找到逆轉機會。盧彥勳的8強對手將是韓國小將Duck-hee Lee與Soon-woo Kwon的勝方。
(中時電子報)
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