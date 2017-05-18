萬安40號演習 新北救援演練超逼真！
106年軍民聯合防空「萬安40號」演習今（18）日下午1時30分登場，憲兵副指揮官周廣齊、新北市長朱立倫在演習前先到警察局聽取簡報，隨後轉往大型賣場視察救援演練。朱立倫強調，隨時做好萬全的準備，才能因應瞬息萬變的國際局勢。
朱立倫指出，萬安演習目的，除了強化全民防空整備作為及驗證行政體系對於災害防救等狀況的應變機制，更重要的是提醒民眾要有「居安思危」的意識，透過「萬安演習」各項演練，提高民眾憂患意識，隨時做好萬全的準備，才能因應瞬息萬變的國際局勢。
他說，演習期間感謝許多民間機構一起配合，這是警民、軍民、全民長期合作的表現。
聽取簡報後，朱立倫等轉往大型賣場愛買板橋南雅店視察防護團及民防人力防空疏散避難設施，演練模擬空襲時引發火警及人員受傷，透過賣組的自衛編組及民防人力及時控制火勢，再由消防人員進行搶救。
演練過程中，模擬大量民眾受傷，緊急設立醫療站進行檢傷分類，再由救護車送醫急救，另外，模擬民眾爭相要逃出發生火警的建築物，由民防、警力疏導民眾依序逃出，避免逃生過程中再度發生傷亡，演練相當逼真。
新北市警察局指出，演習動員警力2534名、民力2879名、憲兵6名，總共5413名。警政署首創「行動電話簡訊通知防空警報宣導措施」，演習開始時發送簡訊至演習區域內3G、4G行動電話，提醒民眾配合管制作為，演習結束再度傳送訊息通知，不僅擴大防空警報通知範圍，更讓民眾即時掌握警報資訊。
(中時)
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