誆稱能買到7折禮券 貴婦被慘騙千萬

新竹楊姓女子誆稱能以7折低價買到百貨公司禮券，夥同母親及醫師男友犯案，4年前成功向1名貴婦騙得1700萬元，後又陸續匯款，共被騙2431萬，但楊女無法交付禮券，遭貴婦提告追討，3人全遭起訴。

地院法官審理時，楊女自曝是醫師男友的小三，生了5名子女，男友也與元配生了2個孩子，醫師則駁斥有協助詐欺，但坦承同時要顧2個家庭，壓力不輕，楊女母親則否認涉案。

法官調查，醫師曾與楊女多次提領大額現金，楊女母親也領過多次，楊女更曾因賣禮券遭提告，並遭判刑，3人難謂沒有共同詐欺罪嫌，審酌後判楊女4年10月徒刑、楊母1年半、醫師2年10月徒刑，並沒收不法所得。

(中時)