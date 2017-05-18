橋檢跨界攜手反毒 首場陸軍第八軍團宣講

橋檢跨界攜手反毒宣講團首場反毒宣講，已於今（18）日在陸軍第八軍團指揮部正式登場，透過法律講授及過來人現身說法，以不同面向進行經驗分享。本日宣導由橋檢緝毒專組主任檢察官李廷輝進行「反毒法治教育」，希能提升國軍官兵對於毒品相關法律的認知，警惕毒品造成的危害，並能堅毅拒絕毒品的誘惑；接續則由屏東基督教醫院院牧吳明錫，以戒毒成功者身分，分享戒毒的經驗與人生歷程。

檢察長王俊力表示，新興毒品包裝方式已進化至酷炫新穎的程度，不僅降低民眾的戒心更挑起嘗試的好奇心，導致吸毒年齡層逐年下降，甚至滲入國軍及校園，毒品衍生出的各類犯罪問題，已對國家及社會致生重大危害。期許「反毒宣講團」能夠透過至轄區內各機關團體、軍營及校園等單位，進行逾百場的宣講，使一般民眾、國軍弟兄、莘莘學子都能認識毒品危害，了解毒品防制相關法律及透悉戒毒者之心路歷程，達到全民「有我無毒」，邁向無毒家園之展望！

(中時)