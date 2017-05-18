快報名! ELVA公開徵友 孫芸芸美胸「溝」人
SUNSET今(18)日為引進的太陽眼鏡品牌REVE by RENE舉辦發表、展覽，主理人孫怡的姊妹淘無不來共襄盛舉，恢復單身的蕭亞軒ELVA小露香肩站台，頗有跟孫芸芸、盧南君等人的爆乳裝一較高下之嫌，被問及品牌眼鏡可以在鏡框上附加10個字母，她會想用什麼字？ELVA笑回「HOT」與「FREE」吧，至於感情世界？她則說，感情很安靜，還要孫芸芸、李晶晶與孫怡等好友幫她在社群網路幫她公開徵友，她甚至說，要在眼鏡上放上電話號碼，大拿感情世界開玩笑。
孫芸芸與盧南君兩人不約而同罕見秀出美胸，盧南君說為了搭配眼鏡的特色，她選擇V領中空上衣現身，好身材若隱若現，她也說，為好友(孫怡)獻身了，讓在旁的孫怡一聽到也作勢要扒衣拚性感。
但在場眾人，性感都不比微風董娘孫芸芸性感，一身Mara Hoffman的深V露肚裝，讓在場眾人直呼尺度破表，孫芸芸當場臉紅害羞說，今天難得看到乳溝，還刻意在胸前衣服縫了一針，讓尺度仍有保留，她解釋，這樣比較有安全感。
原定沒在出席名單上的殷悅Melody也意外現身，她說，自己提早收工，就提前過來插花，被問到她推薦什麼東西，那東西就大賣，讓Melody開玩笑說「我應該開個平台，否則錢很想都沒進口袋！」
(中時)
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