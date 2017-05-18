蝦味先回收4口味 20日零時前未下架罰3萬
蝦味先爆出使用過期3年的原料，高雄市衛生局18日會同市府消保官到106家賣場稽查，監督違規蝦味先下架回收的情形；食品衛生科長陳建榮說，下架回收的是泡菜、墨西哥煙燻、日式照燒及蜜烤魷魚等4種口味的蝦味先，其他產品照常可以賣，20日零點起沒有下架被查獲者，將罰3萬元。
陳建榮說，除泡菜口味等4種蝦味先確定用到過期原料外，其他產品沒有證據證明也用過期原料，因此，只有上述4種口味的蝦味先下架回收，至今天晚上已回收63多公斤。
陳建榮表示，現場查獲過期原料是保存期限2014年5月的柴魚粉，由此推算，3年來使用過期原料製成的泡菜、墨西哥煙燻、日式照燒及蜜烤魷魚等4種口味的蝦味先有250萬包，可能已經被消費者吃下肚了；至於年出貨量是多少？業者以「與案情無關」，拒絕提供。
陳建榮指出，市面上所有通路販售的違規蝦味先，包括實體店面及網路，統統要下架回收，而高市通路目前只有泡菜等4種口味的違規蝦味先，至於也使用過期原料的「發芽大豆養生粉」則未銷到高雄，今天在賣場未發現這種產品。
(中時)
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