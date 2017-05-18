慈大附中美術班「與您對話・畫」 展現內心世界

慈濟附中第12屆美展即日起在在國立教育廣播電臺花蓮分臺展出至9月28日。（張祈攝）

學生張家豪作品「畫（化）為一種視覺人生的享受」，畫作從無到有，就像人生起伏，透過作畫享受與自己的對話。（張祈攝）

慈濟大學附屬高級中學國中部藝術班美術組19位學生，歷經一年創作，即日起在國立教育廣播電臺花蓮分臺舉行作品成果展，指導老師許水源指出，孩子們學習透過畫作，表達對生命、對生活的感受，每一幅畫作中皆精彩且獨特。

學生張家豪將自己的作品，定名為「畫（化）為一種視覺人生的享受」，他說，這個創作原本是在白紙上作畫，愈畫愈覺得在黑色紙上的創作更有意境，乾脆「砍掉重練」，看著畫作從無到有，就像人生起伏，透過作畫享受與自己的對話，也希望觀者看了也能同樣享受。

(中時)