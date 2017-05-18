夜問打權》蔡英文不敢和媒體見面？

夜問打權》主持人黃智賢與來賓張友樺。（中天提供）

夜問打權》來賓唐慧琳。（中天提供）

小英執政周年，各家媒體民調一直「放炮」，轟到蔡英文不敢和媒體見面？最關心兩岸新聞的旺報，委託艾普羅民調公司對兩岸關係做了民調:蔡英文執政 63%認兩岸關係變差，兩岸官方不交流49%認糟糕，服貨貿停擺56%認影響大…。也有民調顯示，小英滿意度剩18%， 綠營自己人都看不下去，林濁水：「這是崩盤」。本來執政滿周年是件喜事，因外交、內政、內政不彰蔡英文反而躲媒體當起「神隱少女」不敢面對人民、國內媒體的質疑，只留給國際媒體公關專訪，才不會丟面子？

蔡英文賣台？年輕人”房事”搞不定，陸富豪在台買房爭議火速通關，放行44位大陸富豪買房，內政部執法二套標準！內政部長葉俊榮說：「僅是個案」，但真的僅此一例？還是人民未知的暗盤等著爆？…來賓都在意測？

綠營過去怎麼罵馬英九讓大陸居民買房，今天蔡英文政策大轉向，連綠委姚文智都看不下去出來嗆：「馬政府管制，民進黨放寬？」資深媒體人張友驊也忍不住酸：「剛好共諜都住在一起，比較好抓！」，這件根本不是什麼對陸美意…

川普陷洩密案風暴，投資人憂川普遭彈劾？ 美股三大指數全面崩跌，8個月來最慘！川普開除FBI局長柯米為哪樁？美國安顧問弗林捲入俄國洩密下台，川普要FBI放手查弗林？柯米備忘錄還寫著:「他要我放過弗林」，讓川普躲不掉干預司法之罪，會不會發展如「水門案」下台?

看看美國 的事件，就知真正的民主是要行政、司法、立法分權分立相互制衡，反觀台灣蔡英文都比川普強大! 廢特偵組和政治任命法官，也都不會被彈劾干預司法，這就是皇帝和總統之差! 只要蔡英文拍板就定案，還管什麼五權分立？

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權!

(中時電子報)