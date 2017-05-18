花蓮3校免試入學 玉里高中餐飲管理科最夯

花蓮高農開設特色先修課程，提供國中端學子體驗，即早訂定志向。（花蓮高農提供）

花蓮高農開設特色先修課程，提供學子體驗。（花蓮高農提供）

學習區完全免費入學計畫試辦昨天公布錄取名單，花蓮區共有3校參與，共計17個科系、596個名額釋出，除了玉里高中餐飲管理科44人爭取36個名額，留下8名學生爭取備取外，其餘科系都以報名人數未達超生名額全數錄取。

教育部自106學年度起試辦學習區完全免費入學計劃試辦，全國15所學校參與，共計提供2306位招生名額，試辦學校的招生名額有機會完全或大部分容納鄰近對應國中有意願的畢業生，可以完全免試入學的方式進入該所高級中等學校就讀，無需採計國中教育會考成績，其中花蓮共有包括花蓮高農、光復商工、玉里高中等3校參與。

花蓮高農對應學習區為位於花蓮市、吉安鄉、新城鄉的各公私立國中，共計開放4科系，共164個招生名額，吸引66名學生報名，全數錄取，為有效銜接課程，校長鍾順水指出，將於今年暑假開辦「特色先修課程」及「共同銜接課程」讓準高中生們體驗預先學習。

光復商工對應學習區為位於光復鄉、鳳林鎮、瑞穗鄉、萬榮鄉的各公私立國中，開放5科系，共165個招生名額，吸引153名學子報考，全數錄取，教務主任彭進富表示，各科系學生都將安排業界實習機會，畢業學子約三分之一畢業即就業，自行創業的學生也不在少數。

玉里高中對應學習區為位於玉里鎮、瑞穗鄉、富里鄉的各公私立國中，開放科系包括普通科、原住民藝能班等8科系班級共267個名額，其中以「餐飲管理科」最為熱門，招生36個名額，則有44名學生報名，預計在增額2名錄取名額，其餘8名學生將進入備取名單。

教育處長劉美珍表示，面對少子化嚴重，全台15年來少了約90萬名學生，花蓮縣2016年較2015年減少了1400多位學生，各高中職對國中端銜接課程的著力更加重要，教育者不論在升學或就業都應給予孩子多元智能的學習及正確的資訊，協助學生找到對的路。

(中時)