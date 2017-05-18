陸委會：不會接受一中原則

陸委會主委張小月18日明確表示，絕對不會接受一中原則。(陳君碩攝)

中國大陸與越南日前簽署聯合聲明，提及一中原則和反台獨。陸委會主委張小月18日對此表示，這是昧於事實的作法，絕對不會接受一中原則，因為台灣不是中國大陸的一部分。

中國與越南日前在一帶一路高峰論壇中簽署的聯合聲明，除了提及一中原則，還首次提及「堅決反對任何形式的台獨分裂活動」，被解讀為大陸要圍堵我新南向政策的國家。

陸委會主委張小月18日對此表示，有注意到過去一段時間，包括越南、寮國、柬埔寨等國都支持陸方的一中原則，「但是這是一個非常昧於事實的做法，我們是絕對不會接受一中原則這樣的事情」，張小月說，台灣不是中國大陸的一部分，中華民國是主權獨立的國家。

張小月表示，新南向是經濟面的東西，並不是要取代跟大陸原有的經貿關係，主要是感覺到東協國家經濟快速崛起，跟台灣有相當高的互利互補特性，所以希望能為經貿找更多活路，因此推出新南向。

(旺報)