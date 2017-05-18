休假穿機車稽查背心 桃園男吃官司
顏姓男子是環保局委外機車稽查人員，負責定檢站和路邊攔檢的機車排氣檢測工作，卻因與林姓女子有債務糾紛，竟公器私用，1連2天穿著公發的稽查背心到林女經營的檳榔攤前狂拍照，店員覺得有異報警提告，顏男被逮後還辯稱是在工作，但檢警查出當天是他休假日，依公然冒用公務員服飾罪嫌起訴。
桃園一間環保公司承接桃園市環保局「機車稽查管制和定檢站管理計畫」專案，31歲顏姓男子去年7月起受聘這間環保公司任職，並擔任外勤稽查人員。
顏男不滿與林姓女子有債務糾紛，去年7月31日、8月1日1連2天，穿著正面印有「環保稽查」、背面有「桃園市政府環保局委託」字樣的稽查背心，到林女工作的檳榔攤「稽查」。
林女接到店員通報，調閱監視器，發現稽查人員就是顏男，氣得向環保局政風室檢舉，強調他滿身酒氣、態度惡劣，未經其允許就擅自打開辦公處所大門，自稱是環保局稽查人員，就對著辦公室內的人和物拍照。
警方循監視器畫面逮到顏男，他辯稱是接到檢舉、執行公務，強調是在上班，但檢警查出2天都是休假日，且工作內容是檢查機車，依冒充公務員服章官銜罪嫌起訴。
環保局提醒，稽查員執勤時都會胸前配掛「桃園市政府公害稽查證」、頭戴印有環保局徽與「環境稽查」字樣的深藍色帽子，或是身穿胸前印桃園市徽與「環保局」字樣、背後印有「TYDEP」英文字的深藍色背心，並依照標準作業程序主動出示證件、說明目的，呼籲民眾認清、別受騙上當。
(中時)
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