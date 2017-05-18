遠離大腸癌 快吃這些食物！

信豐農場推出適合現代人忙碌生活的紅藜產品(業者提供)

臺北醫學大學營養學院保健營養學系李芷薇營養師說明台灣紅藜的營養價值(業者提供)

信豐農場與樂福新美式餐廳跨界合作，推出兼具低卡高纖與美味的紅藜創意料理(業者提供)

綜藝天王豬哥亮近日病逝，再度引發國人對大腸癌的重視。根據國健署資料指出，台灣人大腸癌發生率高居全球第一，且大腸直腸癌已經連續9年高居國內大癌症發生率第一名！

大腸癌的發生與飲食西化有極大影響，北醫營養學院保健營養學系李芷薇營養師指出，補充膳食纖維可以有效預防大腸癌的發生，紅藜的膳食纖維是燕麥的3倍、地瓜的6倍，為有效補充膳食纖維的首選。

台灣紅藜有「穀物的紅寶石」之稱，也是聯合國農糧組織(FAO)認證「超級食物」藜麥的近親。李芷薇營養師表示，在大腸癌的預防上，台灣紅藜具有高膳食纖維，加上具有多酚類化合物等植物活性成分，因此能有效預防大腸癌前期病變，影響其致癌過程。

根據李芷薇與台北醫學大學保健營養學系副教授施純光所進行的針對「台灣紅藜對大腸癌進展之預防效果」動物實驗結果發現，台灣紅藜能有效抑制大腸癌前病變的生成。想要達到預防效果，換算成人體有效劑量約60公斤的成每天攝取22克。

台灣紅藜原生於台東及屏東，是原住民耕作數百年的主食，顆粒小、口感軟的台灣紅藜可單獨煮，也可混合米飯煮成紅藜飯，更可加入麵類與茶飲當中。目前台灣最大的紅藜產業經營者信豐農場，使用無毒、有機資材栽種紅藜，並與國內眾多品牌合作推出紅藜產品（如：統一、好丘、無印良品、黑松、誠品、MOMO購物網……），將台灣紅藜製作成各式食品，把營養的台灣紅藜以更多元的風貌進駐每個人的生活中。

2017年5月，信豐農場全新推出紅藜健康茶及台灣紅藜波浪麵／台灣紅藜麵線，520前夕，也宣布與樂福新美式餐廳跨界合作，推出兼具低卡高纖與美味的紅藜創意料理，讓消費者可以更方便，更多管道輕鬆接觸到超營養的紅藜。

(中時)