台日關係協會成立 國台辦：註定失敗

針對台日交流窗口「東亞關係協會」，昨更名為「台灣日本關係協會」，大陸國台辦發言人安峰山今回應指出，大陸外交部已表明陸方嚴正立場，並向日方提出嚴正交涉，而這樣的企圖，也是註定要失敗的。

安峰山強調，在國際上製造任何事端，搞「兩個中國」、「一中一台」和「台灣獨立」，這些企圖都是徒勞的。

(旺報)