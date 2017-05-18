F-35B首次空中射擊影片曝光 德空軍也考慮買

F-35B的機關炮裝載機腹上。(圖/Lockheed Martin)

F-35B首次空中射擊影片曝光。(影片/YouTube)

美國洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）公司近日公布了匿蹤式戰機F-35B首次在空中試射的影片，每秒可發射55發子彈，機關炮口徑由過去的20mm擴至25mm，但配套的瞄準軟體仍在還沒開發完成，最遲可能還要再一年。而德國空軍最近也傳出正在考慮以F-35來汰換高齡的戰機。

匿蹤式戰機F-35B過去研發經費超支、項目延誤等問題頻傳，國防部承包商洛克希德·馬丁近日才公布了2月F-35B空中試射的影片。F-35B機關炮裝在機腹上，選擇犧牲一點隱身功能，來讓機關炮的口徑從過去的20mm擴為25mm，每分鐘可發射3300發彈藥，平均每秒發射55發，可以在4秒內將彈匣內的子彈發射完畢，符合該機種用於密接空中支援(CAS)任務的需求。

F-35B匿蹤式戰機。(圖/U.S. Marine Corps)

這次的空中測試於今年2月於馬里蘭州的海軍基地進行，2秒內已發射多達80發彈藥，空中測試看似一大進展，不過目前配套的瞄準軟體還在進行中，洛克希德·馬丁公司表示，可以在今年年底前完成更新，但美國政府審計辦公室表示，可能還需要再一年才會完成。

而 美國《國防新聞》（Defense News）報導，德國空軍近日打算汰除高齡戰機，目前還沒決定要買哪一款機型，不過他們將F-35列為考量之一，已經向美國索取F-35戰機的機密數據與資料，想拿來做為參考，但因德國未參與研發F-35的行列，因此美國是否應允給予相關機密數據與資料，還得再經過核准。

除了德國之外，北大西洋公約組織（NATO）的會員國，包括英國、荷蘭、挪威、土耳其與義大利也都考慮購買F-35戰機，甚至連台灣總統蔡英文，日前也表示正在考慮向美國購買F-35戰機。

(中時電子報)