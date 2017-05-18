8000個御守置入武廟平安符 外籍學生現場義賣

外籍學生嘗試拿御守繞香爐祈福，感覺新鮮。（程炳璋攝）

武廟主委林培火教導外籍學生如何繞爐祈福。（程炳璋攝）

台灣推動電子發票後，創世基金會的發票募集量劇減，有愛心媽媽聯手製作8000個御守，分為「戀愛、學業、平安、健康」4款捐給創世基金會，中西區祀典武廟在御守內免費置入平安符，找來外籍學生幫忙義賣，體驗一場宗教愛心公益。

「順手捐發票，救救植物人」是創世基金會的一貫口號，近年民眾受政府推動電子發票影響而減少捐助意願，台南分會只好想其他辦法，結合義賣活動來募集發票。

正值考季前夕，多家企業的愛心媽媽聯手，以圖案紙折出8000個日式御守，並分成「戀愛、學業、平安、健康」4款，贈送給創世，創世台南分會取得中西區祀典武廟同意，免費在御守內置入平安符。

創世志工們18日在武廟現場義賣，義賣前找來五位來自成大華語中心的國際學生當義工，他們分別來自巴拉圭、匈牙利、薩爾瓦多、南非、貝里斯5國，他們首次拿著一大串平安符繞香爐祈求神明庇佑，覺得這項台灣的祈福儀式很新鮮。

外國人在寺廟賣平安符，許多到武廟參拜的信徒都感到新奇，5名外籍生也在臉書拍照打卡，讓家鄉的家人同步見識這場台灣的宗教公益活動。

有許多年輕的考生為了祈求考運好而購買「考試」御守，第一天共賣出50個，所得將用於捐助創世基金會的植物人。

(中時)