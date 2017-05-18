立委盧秀燕愛心平台 匯集愛心捐助社福機構
立委盧秀燕長期投入社會福利工作，服務處成為捐助弱勢物資的愛心平台，18日再度整合企業手推車等75件愛心物資捐贈給中市6家社福慈善團體。盧秀燕表示，希望更多人願意慷慨解囊幫助弱勢，將彼此的關懷與愛分享出去。
盧秀燕的愛心大平台，繼米、瓦斯、高麗菜、衣物、二手電腦、二手書及園遊會募款後，今天又協助鴻銘國際有限公司，將遊戲床、手推車及幼兒餐桌椅等共75件大型嬰幼兒產品，捐助給瑪利亞社會福利基金會等6個社福慈善團體，在兒童福利聯盟舉行捐贈儀式。
盧秀燕表示，擔任民意代表以來，服務處儼然成為善心民眾捐贈物資大平台，服務處協助將捐贈者的愛心發揮到最大效益，希望更多人願意慷慨解囊，將資源分享給有需要的弱勢族群。她強調，任何愛心物資都可捐，且受贈單位只要屬於弱勢族群，並不分宗教或身分。
盧秀燕在會中並分享身兼立委與母親角色的育兒經，呼籲社會應重視日常嬰幼兒的居家照顧安全，並在保母指導下示範照顧嬰幼兒訣竅。
(中時)
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