台南市清查13家蝦味先下游業者、下架128.385公斤

台南市衛生局稽查下游業者，下架128.385公斤蝦味先。(台南市衛生局提供)

國人家喻戶曉的「蝦味先」餅乾，驚傳使用逾期柴魚精粉、無水檸檬酸及紅麴粉等原料製造，台南市衛生局稽查下游業者，截至傍晚一共稽查13家下游業者，下架違規產品128.385公斤，並將持續稽查、監督業者下架回收。

台南市衛生局指出，今天上午接獲高雄市政府衛生局通知「裕榮食品股份有限公司」使用逾期原料製造產品，有安全之虞的產品品項包括「蝦味先日式照燒」、「蝦味先蜜烤魷魚」、「蝦味先泡菜」、「蝦味先墨西哥煙燻」及「發芽大豆養生粉(紅麴)」5款。

衛生局立即派員前往下游業者稽查，要求業者立即下架並回收，今日一共完成全部13家下游業者稽查，下架違規產品達128.385公斤。衛生局強調，仍會持續稽查及監督業者辦理下架回收，確保市面上無違規產品。

衛生局也呼籲，調配、包裝、貯存、販賣逾有效日期食品，涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第8款規定，依同法第44條處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。食品業者應遵守本法第7條第5項之規定，發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣(市)主管機關。

衛生局局長陳怡呼籲，所有市民於消費時，如發現有業者仍販售上列產品，請立即通報衛生局，俾利快速攔截違法產品，並確保市民食的安全。若有任何食品衛生問題，歡迎撥打消費者服務專線電話：0800-285000，由專人服務。

(中時)