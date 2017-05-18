踏著一帶一路 陸超美邁向世界王座

就在美國總統川普為了調查俄羅斯干預大選案，忙得焦頭爛額，媒體一陣瘋狂追逐之際，中國卻按部就班，為了推動「一帶一路」，邀請29國領導人，以及100多個其他國家代表共聚北京，舉行國際合作高峰論壇。

中國期望，能推動高達數十億美元的基礎建設投資合作，建立橫跨歐、亞、非洲的跨國經濟帶。

《彭博觀點》（Bloomberg View）的評論指出，中國無疑在追求經濟利益，但同樣值得重視的，便是它的地緣戰略野心。就在川普讓美國向內發展，國內政界吵成一團，幾乎呈現癱瘓狀態時，中國卻利用基礎建設，來確立它的全球領導權。

而這領導野心，正足以說明，為何北京願冒計畫失敗，經濟過度擴張，還有在政治上與一些混亂國家糾纏不清的風險，來滿足這夢想。

而這一切風險，正是成為超級強權的部分代價。大國崛起勢必要經歷許多嘗試錯誤，甚至戰爭衝突，而中國的獨特之處在於，到目前為止，還沒有出現太大的衝突。

如今中國以「和平崛起」為號召，主要以經濟成長，而不是動武來追求世界領導權。這也正是為什麼許多國家迫不及待，想要搭上「一帶一路」的列車。

然而，在現實中，地緣政治與經濟是分不開的。二戰後美國能成為超級強權，就是靠這兩項要素。

然而，在現實中，地緣政治與經濟是分不開的。二戰後美國能成為超級強權，就是靠這兩項要素。說得更直白些，所謂的戰後世界秩序，是靠西歐國家放棄傳統透過戰爭來主張的自衛主權，來換取美國的安全保障，還有賺錢獲利的機會，才得以建立。

(中時電子報)