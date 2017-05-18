《時來運轉》運彩報報之MLB 大分常客 鎖定西區
上週曾和大家分享過觀察投打數據與得分數高低關聯性的概念，本週我們繼續聚焦「大小」玩法，換個方式從球隊整體數據來追蹤部份「大分常客」，並分析他們的攻守特色，供彩迷投注時更多參考。
先看打擊數據中最直觀的「得分」：美國聯盟團隊總得分排行榜中，水手、遊騎兵、太空人分佔15隊中的第2、4、5名；國聯則有道奇、響尾蛇、落磯山盤踞3、4、5強。眼尖的彩迷應該馬上聯想到，這些球隊竟然都是西區隊伍！再切換到投手數據面來看「失分」：美聯運動家、水手、遊騎兵、天使霸佔前5名中達4席，國聯則是教士、巨人、落磯山拿走3個位置，同樣也都是西區隊伍。西區球隊很能得分卻也容易失分的態勢，在現階段來說極為顯著。
先前文章中曾介紹過球隊會用自身優勢來均衡劣勢的觀點，套用在西區隊伍中，靠瘋狂打擊來彌補投手失血的問題便相當合理。上述隊伍中，還外加其他各類有利大分的因素，例如：休士頓太空人和德州遊騎兵主場極度乾燥、科羅拉多落磯山海拔較高，都屬於因氣候條件有利球的飛行；西雅圖水手外野幅員遼闊、舊金山巨人全壘打牆距離短，則算是球場硬體環境致使防守困難，種種因素加乘，無論美聯或國聯西區球隊本季均成為大分組常客，彩迷投注前不可不知。
相較於西區的狀況，兩聯盟的東、中區隊伍，得分能力就不若西區那麼強悍了，這當中有的球隊是因為本身投手狀況絕佳使專注度更偏重於守備，也有的是因為打線陣容面臨傷兵困擾不夠完整所致。建議彩迷可以拉大視角來看整月份的賽程，積極鎖定西區球隊間的同區或跨聯盟交鋒，投注「大分」將更有把握！
(中時電子報)
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