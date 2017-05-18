觀光傳播局對有線電視播送業者聯合查核

台北市目前共有10家有線電視公司，收視戶超過63萬戶，每年收視費用高達30餘億元。法務局消保官於今年5月初會同觀光傳播局針對有線電視播送業者之定型化契約進行聯合查核

主任消保官何修蘭指出，有線電視業者之中央主管機關國家通訊傳播委員會前於99年3月16日修正公布「有線廣播電視系統經營者／有線播送系統定型化契約應記載及不得記載事項」，供業者遵循使用，觀傳局則每年定期查核業者使用之定型化契約。查核內容包括應記載及不得記載事項，共有22項目。

觀光傳播局專門委員沈永華表示，本次查核僅聯維、寶福2家公司未於第12條「契約終止及通知」，增列「乙方（收視戶）於契約有效期間內，得隨時以書面通知甲方（業者）終止契約」條款，惟依消費者保護法第17條第5項規定，未記載於定型化契約中的應記載事項，仍構成契約的內容，不影響收視戶權益。

就業者違規部分，觀傳局已依消費者保護法第56條之1規定，函請業者限期改正。另外，本次查核亦針對「套餐組合服務」相關約定進行檢視，目前僅凱擘集團4家公司及中嘉集團3家公司提供此項服務，但均無違反上述應記載及不得記載事項的規定。

(中時)