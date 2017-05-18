裕榮食品5產品使用逾期原料 南市衛局籲業者立即下架
由南市裕榮食品公司，使用逾期柴魚精粉、無水檸檬酸及紅麴粉等原料，生產「蝦味先日式照燒」、「蝦味先蜜烤魷魚」、「蝦味先泡菜」、「蝦味先墨西哥煙燻」及「發芽大豆養生粉(紅麴)」等5項產品；18日已完成全部下游業者共13家，下架違規產品共128.385公斤。
台南市政府衛生局於今日上午，接獲高雄市政府衛生局通知，該轄業者裕榮食品公司使用逾期原料；該局為保障消費者食之安全，立即前往南市下游業者稽查，請業者立即下架並回收案內所有產品。
衛生局表示，仍持續稽查及監督業者辦理下架回收，確保市面上無違規產品，並呼籲調配、包裝、貯存、販賣逾有效日期之食品，涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第8款規定，依同法第44條處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；食品業者應遵守本法第7條第5項之規定，發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣(市)主管機關。
衛生局局長陳怡也呼籲所有市民於消費時如發現有業者仍販售上列產品，請立即通報衛生局，俾利快速攔截違法產品，並確保市民食的安全。若有任何食品衛生問題，歡迎撥打消費者服務專線電話：0800-285000，將有專人為您服務。
(工商)
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