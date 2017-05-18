少時隊長太妍來台，連唱三天High翻歌迷。（陳麒全攝）

少時隊長太妍來台，連唱三天High翻歌迷。（陳麒全攝）

少時隊長太妍來台，連唱三天High翻歌迷。（陳麒全攝）

少時隊長太妍來台，連唱三天High翻歌迷。（陳麒全攝）

少時隊長太妍來台，連唱三天High翻歌迷。（陳麒全攝）

韓國女團「少女時代」隊長太妍19日起將在新莊體育館連唱3天，太妍在18日下午5時40分搭機抵台，她身穿藍白直條紋襯衫、牛仔褲及黃色綁帶高跟鞋，散發青春氣息。太妍下機後與現場粉絲與媒體揮手致意，隨即搭上商務中心車輛快速離開辦理入境手續。

(中時)