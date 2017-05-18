MLB》巨人、道奇險衝突 柯蕭超無感續練投

道奇左投柯蕭對巨人先發7局無失分，拿下本季第7勝。（美聯社）

道奇王牌柯蕭（Clayton Kershaw）為何能成為當今棒壇最穩定的投手之一，看看今天道奇和世仇巨人在場上對峙、板凳席清空時，柯蕭的舉動就能知道。這位賽揚獎左投對雙方叫囂「超無感」，走向投手丘只想練投熱身，彷彿置身於另一個空間。

「沒什麼，就是講話吵一吵而已，所以我只想繼續比賽。」柯蕭說。也就是這種置身事外的冷靜，柯蕭今天先發7局，僅讓巨人擊出3安，沒有讓任何人站上過二壘，帶領道奇以6比1中止4連敗，也免於在舊金山遭世仇巨人「橫掃」。

巨人與道奇在3局上結束後發生口角，雙方球員都衝入場內。（美聯社）

巨人右投奎托指控道奇在比賽中偷暗號。（美聯社）

這次衝突發生在3局上結束時，巨人先發右投奎托（Johnny Cueto）指控道奇偷暗號，在換場時發生口角。這種情況下，雙方板凳和牛棚人員都會衝入場內，力挺自家人，柯蕭卻緩緩走向投手丘，一副「給我球練投」的模樣。

「這大概就是你希望自家先發投手應該有的樣子吧，」道奇捕手葛蘭鐸（Yasmani Grandal）說：「他專注在唯一的目標，就是贏球，不太會去在意其他事情。」

柯蕭拿下本季第7勝，也是生涯對巨人的第20勝。他對巨人繳出20勝9敗、自責分率1.63的佳績，更驚人的是，其中有12勝是在做客AT&T球場所獲，客場自責分率更低至1.30。

(中時電子報)