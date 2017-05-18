蝙蝠車設計者 為NASA設計火星漫游車

甘迺迪太空中心現在展出火星漫遊車，外型非常科幻前衛。(圖/space.com)

美國希望在2025年執行人類登陸火星的壯舉，那麼太空人在火星就必須需要火星漫游車(Mars Rover)。美國航太總署NASA最近展示了一輛造型前衛的黑色火星漫游車，給予來往的遊客們，一種火星旅行的想像空間。

「太空網」報導，這輛車長23英尺（7公尺），寬13英尺（4公尺），高11英尺（3.3尺），重約5,000磅（2,268公斤），可以乘座4人。車子是由派克兄弟概念車公司(Parker Brothers Concepts)所設計的，這家公司經常為電影、電視、與航太工程設計可行的前衛概念車，他們最著名的作品就是克里斯諾蘭的「蝙蝠俠三部曲」當中的蝙蝠車(Batmobile)與蝙蝠機車(Bat-pod)；另外「創：光速戰紀」(Tron: Legacy)的炫目機車也是他們設計的。

車子的設計者馬克．派克(Marc Parker)，他認為火星表面崎嶇不平，因此車子的底盤要比較高，而且輪子必須具有越野能力。他設想把車子的動力部分都裝在後半部，以騰出較多的前面空間給乘員。另外火星的宇宙輻射比起球要強，黑色比較能抵抗輻射。

派克兄弟與他們的概念車作品，可看到許多著名的電影車輛。(圖/Parker Brothers)

目前這輛火星概念車展出在甘迺迪太空中心遊客綜合大樓，這裡是NASA最具代表的場景：美國多數重要的太空任務都從此地出發，包括水星計畫、雙子星計畫、阿波羅計畫，與太空梭任務。因此火星探險的行程，在不久的未來也可能是從甘迺迪太空中心出發的。

(中時電子報)