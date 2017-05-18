基隆萬安演習全面交管 市長林右昌感謝市民配合
基隆市軍民聯合防空「萬安40號」演習，今下午13時登場，演習期間「全面交通管制」，台鐵、高鐵、捷運等雖正常行駛，但周圍接駁公車、排班計程車等皆受到管制，萬安演習實施的目的是檢視各項緊急應變機制，以達成全民防衛目標。
基隆市與北部地區同步實施「萬安40號」軍民聯合防空演習圓滿順利，市長林右昌感謝市民配合疏散演練，期許透過演習演練，強化各單位應變與災防處理能力。
下午1時15分，林右昌率市府民政處長王榆森、警察局長王慶麟等人，前往民防管制中心聽取簡報，視導防情傳遞與警報發放。
警報發布後，市區街道上的行人與車輛，均依憲、警及民防人員指揮引導，就地疏散避難。一行人返回民防中心，由林市長頒發團體加菜金，潘副統裁官肯定市府團隊此次執行演習用心，深表嘉許。
林右昌表示，感謝各單位參演同仁，戮力執行演練，讓此次演習圓滿順利，行經市中心時，看到店家都拉上鐵門，顯示警察局事先宣導澈底達到效果。對於長官建議郵輪泊靠引導管制與隧道可能是攻擊目標，以及注意飛彈震波對避難場所影響，未來對各機關宣導時應密切注意。
此次演習在13時30分，利用國家災害防救科技中心「災害訊息廣播平台」介接系統，發送簡訊至演習區域內所有3G、4G行動電話，提醒民眾配合演習管制作為及相關事項，並於14時發送演習結束訊息。
(中時)
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