《時來運轉》運彩報報之足球 世青賽20日開打 國際賽暑假滿檔

足球巨星梅西，當年就是從世青賽嶄露頭角。(美聯社資料照)

2017國際足總U20世界盃（以下簡稱世青賽），本月20日在南韓開打，這個2年一度的青年足球國際盛會，限制20歲或以下球員才能參賽，由於國際足總在同一年還有U17世界盃，因此各國參加世青賽的球員，多數是以18至20歲球員為主。

本屆世青賽共24隊踢小組賽，南韓作為東道主，自動取得小組賽資格，使得亞洲在本屆世青賽共有5隊出席，與歐洲相同（歐洲原本為6隊，但本屆開始讓出一席給大洋洲），南美洲、非洲和中北美洲及加勒比海各有4個名額，大洋洲則擴增為2席。

世青賽是球星搖籃，過往的20屆人才輩出，球迷熟知的天王級球星，像馬拉度納（1979年）、費戈（1991年）、歐文（1997年）、亨利（1997年）、梅西（2005年）、阿奎羅（2007年）和普格巴（2013年），都是從世青賽嶄露頭角。

史上在世青賽戰績最輝煌的隊伍，就屬南美雙雄阿根廷和巴西了，阿根廷6次奪冠傲視群雄，馬拉度納、梅西和阿奎羅都曾舉起冠軍盃，阿奎羅更是少數能2奪世青賽冠軍的球星，可惜近4屆阿根廷風光不再，2次參賽最佳成績止步8強。巴西5座冠軍緊追在後，最近一次是2013年，另外還有4屆亞軍，包括上屆紐西蘭世青賽不敵塞爾維亞，未能一舉追平阿根廷的冠軍次數，但9次闖進決賽仍是史上第一。

世青賽除了是年少球星成名之地外，冷門頻傳也是比賽好看的地方。在成年組的世界盃，非洲、亞洲和中北美洲的球隊都未曾踢進過決賽，最佳成績就是美國的第3和南韓的第4。但世青賽史上，迦納在2009年成為首支奪冠的非洲球隊，並且兩次獲得亞軍，奈及利亞、日本和卡達都闖入過決賽。中國在2005年世青賽也曾技驚四座，小組賽連挫土耳其、烏克蘭和巴拿馬，16強被德國3：2逆轉才中止了神奇之旅。

今年世青賽巴西缺席，培養年輕新秀不遺餘力的法國和德國順勢成為奪冠大熱門，法國是去年歐洲U19錦標賽的冠軍，金靴獎得主效力巴黎聖日耳曼的前鋒奧古斯丁，今年將繼續擔任法國U20的領軍人物。南美的兩大熱門，除了阿根廷就是烏拉圭，後者雖然從未在世青賽奪冠，但13次參賽紀錄僅次於巴西和阿根廷，2度獲得亞軍，更是本屆唯一連續6屆出席的球隊。

地主南韓是值得留意的冷門之選，他們在今年3月贏得與宏都拉斯、厄瓜多和尚比亞舉行的四國賽冠軍（這3隊本屆都有參賽），最近面對南美青年盃冠軍烏拉圭和非洲U20國家盃亞軍塞內加爾的友誼賽都保持不敗，南韓足協在半年前指派奧運隊總教練申臺龍接任U20主帥，6場國際賽3勝2和1負，攻進12球表現不差，兩名在西甲巴塞隆納青年隊踢球的前鋒李昇祐和白承浩包辦了6球，將是南韓攻城掠地的主力射手。

今年暑假除了世青賽，從6月中起還有歐洲U21錦標賽、洲際國家盃、中北美洲及加勒比海金盃和歐洲女子國家盃，雖然歐洲聯賽暫歇，但仍有滿滿的國際賽陪伴球迷度過炎炎夏日。

(中時電子報)