曾文溪現魚群暴斃　環保局採樣追查

曾文溪畔出現大量死魚，引起民眾恐慌。（網友黃耿國提供）

曾文溪畔出現大量死魚，引起民眾恐慌。（網友黃耿國提供）

台南市善化區曾文溪今天傳出魚群大量暴斃，估計有逾萬尾魚暴斃，地方懷疑上游有人毒魚或工廠偷排廢水，也不排除近日大雨溫差大魚群翻白肚，全案已由南市環保局完成水質採樣，待進一步化驗釐清。

善化區東隆里里長蘇桑梓上午接獲民眾通報，在台鐵曾文溪橋段到下游300公尺沿線發現成群魚屍，有吳郭魚、豆仔魚、鯽魚、鰻魚等，密密麻麻漂浮水面，相當駭人，就立刻通報環保局前來了解狀況。

陳姓民眾表示，曾文溪該段流域水質不算太差，釣客甚至還曾釣到溯流而上的鹹水虱目魚、黑格等魚種，出現這樣的暴斃事件太不尋常，怕是有人毒魚或工廠排放有毒物質，但也有人表示可能是溫差太大導致。

(中時)