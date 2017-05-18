正露丸竄改藥品效期 高市3千多瓶下架
「極品正露丸、極東正露丸」兩項產品涉嫌竄改藥品效期標籤，高雄市衛生局啟動全面清查機制，截至今(18)日下午5點，已清查937家，查獲140家有販售上述兩項產品合計3008瓶，均已勒令業者立即回收下架，清查工作將持續進行。
衛生局於17日晚間接獲衛褔部食藥署通知，「極品正露丸、極東正露丸」兩項產品竄改藥品效期標籤，該部已責請廠商於5月18日下午3點前全面完成下架回收，並請各縣市衛生局配合後續清查轄區藥品回收情形訊息。
衛生局於今天上午立即通知藥師公會、藥劑生公會、西藥商業同業公會轉知所屬會員配合辦理外，並立即啟動全面清查機制並溯源管理，由各區衛生所藥政人員實地前往轄區藥局稽查所有藥局。
衛生局表示，若發現現場有陳列販賣及庫存「極品正露丸、極東正露丸」兩項產品的藥局，請他們立即下架回收，對於隱匿不配合的商家，則依據藥事法第94條處以2萬至10萬元罰鍰。
衛生局指出，截至今天下午5點已清查937家，查獲140家有販售上述兩項產品合計3008瓶（76萬9660顆），其中查獲極品正露丸1761瓶（44萬360顆），極東正露丸1247瓶（32萬9300顆）均已勒令業者立即回收下架，清查工作將持續進行，以維護民眾的用藥安全。
另衛褔部已命業者於18日對外公佈退貨機制，屆時衛生局會協助民眾配合相關規定辦理退貨作業，請民眾放心。
衛生局呼籲，民眾如有購買該2項產品，請立即停止使用，若吃了身體有不適情形，請立即就醫以維護自身健康。
(中時)
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