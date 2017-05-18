《名模星任務》沈玉琳、洪都拉斯咬牙撐
中視每周五晚間10點播出的戶外遊戲節目《名模星任務》，本周迎來最耗體力的比賽，年紀最大的主持人沈玉琳與常駐來賓洪都拉斯被操得氣喘吁吁。
本周紅隊隊長陳思璇率大愷、曾智希、洪都拉斯迎戰藍隊隊長沈玉琳及成員李懿、陳志強與絜文，爭搶天使關卡。製作單位安排了一系列體力比賽，最難的就是男星揹女星在地上匍匐前進，藍隊隊長沈玉琳自己上陣，背著李懿闖關，前進到一半，實在有些體力不支，開玩笑的問李懿：「（體重）是不是有70公斤？」李懿滿臉委屈，高喊：「我只有50幾公斤。」洪都拉斯看著喘到不行的沈玉琳，笑說，原本以為藍隊會派出愛健身、體格最棒的陳志強應戰，沈玉琳不服輸，敬業地表示：「推給別人是不肖老藝人的作風，你要找我，我就拚了，絕對不會推給別人。」
不過，沈玉琳難得認真玩遊戲的樣子，倒是嚇壞眾人，驚訝稱讚沈玉琳：「帥呆了！」大愷則笑說：「玉琳哥是不是被盜帳號，你平常不是這樣的，把原本的沈玉琳還給我！」李懿則說：「剛一瞬間真的像是彭于晏本人耶！」
有「小郭雪芙」之稱的紅隊隊員曾智希與藍隊成員陳志強的情侶關係曝光後，不斷的被當成紅隊的老鼠屎及間諜；尤其曾智希有些傻氣，獨自闖關時常搞不清楚狀況，傻傻地問隊長兼學姊陳思璇：「蚵仔鏈湯是4個字還是3個字？」讓陳思璇受不了，一直很想把她推給藍隊，和她的男友，卻被李懿阻止：「我們有說我們要嗎？」寵女友的陳志強立刻大喊：「我沒有說我不要啊！」這對新情侶間，粉紅泡泡直冒。
(旺報)
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