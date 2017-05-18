重現北火足跡 水與火視覺饗宴
國立海洋科技博物館育台灣電力公司合辦的「重現北火足跡計畫」，即日起盛大開幕。原址為台電北部火力發電廠的海科館，以創意光雕、AR實境設備及除役機組裝置藝術，重現北火的昔日光芒，融合海科館的性質，將帶領大家漫步北火遺址，沉浸在水與火的歷史饗宴中。
即日起海科主題館深海影像廳啟動開展儀式，邀請當年北火電廠老員工與會啟動，氣氛溫馨且具有特殊的歷史意義，「重現北火足跡計畫」範圍包括海科館及容軒園區，可藉由北火足跡更進一步認識由工業遺址蛻變成為博物館的歷程。
海科館長吳俊仁表示，海科館舊址就是北火電廠，非常感謝能和台電合作，這次特展將讓民眾更了解電的重要性，藉由北火足跡計畫，發揮海科館特有的教育性質，達到寓教於樂的真義。
「海科館比泰特博物館還要棒。」台電董事長朱文成表示，他去了英國倫敦的泰特博物館看過，發現並不如海科館來得好，海科館是真的將發電廠遺址及歷史人文融入館中，泰特博物館相較之下只有外殼，很謝謝館長讓北火遺蹟保持下去。
除役的北火發電廠曾是台灣北部的電力心臟，也是20世紀初東南亞最大的火力電廠，運轉的44年間，為當時提供充分電力，對台灣經濟發展具有重大貢獻，本次計畫將歷史、工業、科技、藝術、文化、教育等串連，帶領民眾回到老照片的記憶中。
「重現北火足跡計畫」包括可在主題館區欣賞建物創意光雕、AR互動擴增實境，由藝術家李蕢至在容軒園區、海科館站月台旁廣場創作的「蜃景計劃-除役機組裝置藝術展」、以及北火宿舍遺址所建置的「北火遺跡漫遊-宿舍意象導覽牌」等三大項目。
(中時)
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