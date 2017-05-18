韓執政黨再表態 「薩德」若不符程序即歸還美國

韓國執政的共同民主黨國會首席代表禹元植在接受電台採訪時表示，如果部署「薩德」的行為違反韓國的內部法律程序，該國可能返還美國前不久部署的「薩德」反導系統。

俄羅斯衛星通訊社17日報導指出，禹元植表示「我們需要研究這些問題，包括返還薩德系統的可能性，如果發現沒有完成內部的法律程序。」他指出，「薩德」系統的部署需要得到國會的批准，上任政府沒有履行這個程序。

韓國執政黨共同民主黨曾於12日表示，將就促進停止部署「薩德」反導系統召開聽證會，並要求將「薩德」部署問題交由國會審議，並稱應該立刻停止非法部署「薩德」。

韓國國會議員、國會外交統一委員長沈載權等「薩德」對策委員會的議員們也在12日當天召開記者會，稱「薩德」部署對國家安保有重大影響，而且也會產生巨大的經濟費用，必須根據《憲法》的規定，首先經過國會審議同意。

(旺報)