豬哥亮賭債怎麼喬？黑幫大老開腔「很簡單」
豬哥亮過世，最擔心的就是債留子女，有傳豬哥亮生前曾找演藝圈大姐大「寬姐」邱瓈寬與30多年老友外號「愣子」的竹聯幫虎堂大老朱家訓幫忙，不過朱家訓今(18日)澄清與豬10年沒見，也從未找他喬賭債，但從黑道角度來看這件事，處理方法其實很簡單。
有傳豬哥亮生前曾找朱家訓幫忙喬賭債，據《聯合報》報導，朱家訓強調自己從未去台大醫院，也沒幫豬喬過事情，不是有人冒他名號討債，覺得家人有錢想撈油水，就是媒體自己編出來的。
朱家訓知道豬哥亮過去賭輸上億，稱若家人找他，他會出手幫忙，也從黑道角度來分析，認為這件事很簡單，「賭的是他，不是他家人。」黑道要錢也有江湖道義，這筆債應該隨著豬哥亮過世而結束，禍不及家人，黑道不能找家人來這筆錢。
豬哥亮自2009年再次復出，主持4節目、拍8部電影與17支廣告代言，共為他賺進3億多台幣，只是他賺的雖多，但債也不少，大約還有3億債務須償還。於是這3億債務最後何去何從，也成為外界關心焦點。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。