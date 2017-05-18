豬哥亮賭債怎麼喬？黑幫大老開腔「很簡單」

豬哥亮病逝，生前債務成焦點。(本報系資料照)

豬哥亮過世，最擔心的就是債留子女，有傳豬哥亮生前曾找演藝圈大姐大「寬姐」邱瓈寬與30多年老友外號「愣子」的竹聯幫虎堂大老朱家訓幫忙，不過朱家訓今(18日)澄清與豬10年沒見，也從未找他喬賭債，但從黑道角度來看這件事，處理方法其實很簡單。

有傳豬哥亮生前曾找朱家訓幫忙喬賭債，據《聯合報》報導，朱家訓強調自己從未去台大醫院，也沒幫豬喬過事情，不是有人冒他名號討債，覺得家人有錢想撈油水，就是媒體自己編出來的。

朱家訓知道豬哥亮過去賭輸上億，稱若家人找他，他會出手幫忙，也從黑道角度來分析，認為這件事很簡單，「賭的是他，不是他家人。」黑道要錢也有江湖道義，這筆債應該隨著豬哥亮過世而結束，禍不及家人，黑道不能找家人來這筆錢。

豬哥亮自2009年再次復出，主持4節目、拍8部電影與17支廣告代言，共為他賺進3億多台幣，只是他賺的雖多，但債也不少，大約還有3億債務須償還。於是這3億債務最後何去何從，也成為外界關心焦點。

(中時電子報)