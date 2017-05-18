太歲頭上動土 苗栗情侶偷香油錢買毒

有毒品前科的毒鴛鴦利用以釣魚線偷取香油錢，犯案過程全被監視器拍下，偵訊後依竊盜罪嫌函送。（圖/黎薇翻攝）

太歲爺頭上動土！有毒品前科的情侶涉嫌於竊取2間廟宇香油錢，竊嫌以釣魚線及黏鼠板自製工具垂入香油錢箱內，黏起鈔票得手，警方調閱路口監視器，全案依竊盜罪嫌函送偵辦。

苗栗縣竹南、後龍地區2間廟宇主委最近發現廟宇香油錢有明顯短少，調閱監視器後發現一對男女行跡可疑，調閱監視器掌握可疑人車。

警方鎖定有毒品前科的38歲黃姓男子及蔡姓女友，發現兩人在12日及15日到後龍鎮及竹南鎮廟宇，趁廟裡人潮不多時，1人在廟口把風，另1人以釣魚線和黏鼠板自製成工具，從箱口垂入香油錢內將鈔票黏起。

警方調查，這對毒鴛鴦有毒品及竊盜前科，去年也是以同樣手法竊取廟宇香油錢被逮，兩人到案後供稱因缺錢買毒，再把歪腦筋動到香油錢，以為趁廟裡無人時行竊不會被發現，沒想到廟方裝設監視器，行竊過程全被拍下。

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(中時)