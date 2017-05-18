趁萬安演習闖空門 金山警民聯手逮賊
高姓男子趁今（18）日下午萬安演習期間空檔，闖民宅偷銅鐵等金屬物品，企圖變賣換錢，結果事跡敗露，警民聯手將他逮捕，依竊盜罪移送法辦。
今天下午1時許，金山警分局老梅派出所警員蕭國信在石門台二線婚紗公園路口執行交管，發現許姓民眾開車追逐一輛綠色廂型小貨車，向警方求援追捕竊賊，於是通知副所長林建新加入圍捕。
警方和許姓民眾分別開車在後追趕小貨車，歷經十餘分鐘追捕，在石門崁子腳路段又遇到警方交通管制點，順利將車子攔下，從車上起出銅條、白鐵、鋁條等金屬數十支，將駕駛高姓男子帶回派出所訊問。
高男（62歲，有竊盜前科）向警方供稱，當時開著小貨車在石門區山區尋找下手目標，看見一處三合院以為無人在家，趁機闖空門行竊，結果得手準備離去時，被屋主發現，逃逸過程又剛好遇到大批警員進行萬安演習交管，直呼倒楣！
警方表示，高嫌為轄區慣竊，多年前就曾因偷竊被副所長林建新逮捕，這次又栽在同一名警員手裡，只能說「賊星該敗」！
(中時)
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