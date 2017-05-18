查蝦味先 嘉縣下架177包
裕榮食品公司使用逾期柴魚精粉、無水檸酸酸及紅麴粉等原料製成「蝦味先泡菜口味」、「蝦味先墨西哥煙燻口味」、「蝦味先日式照燒口味」、「蝦味先蜜烤魷魚口味」、「裕榮生技GABA 發芽大豆養生粉(紅麴)」等5項產品，消息爆出後，嘉義縣衛生局今18日前往縣內5家下游廠商進行稽查及下架，將有營業的2家業者目前所有的蝦味先泡菜口味39包、蝦味先日式照燒口味30包、蝦味先墨西哥煙燻口味15包、蝦味先蜜烤魷魚口味48包下架，另3家有1家已歇業、1家未販售食品、1家清查已2年未向裕榮進相關產品，另同步查核大賣場、連鎖超市等販賣場所，截至目前共查核 63家，共下架177包。
衛生局也呼籲縣內食品販售業者，曾有進貨或販售裕榮股份有限公司5項產品，應落實自主管理立即停止供應使用，民眾如有購買該5項產品勿再食用，衛生局也將持續密切追蹤，掌握違規產品流向。
(中時)
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