台南山上木瓜產業節　特產水果饗宴上菜

台南山上木瓜產業節將於6月10日登場，公所與崑山科大、宴席業者合作，以在地生產水果入菜，結合海鮮、肉類、蔬菜，推出11道水果料理，開放民眾預訂。（莊曜聰攝）

台南山上木瓜產業節將於6月10日登場，公所與崑山科大、宴席業者合作，以在地生產水果入菜，結合海鮮、肉類、蔬菜，推出11道水果料理，開放民眾預訂。（莊曜聰攝）

台南山上木瓜產業節將於6月10日登場，初夏時節恰好也是木瓜、鳳梨、香蕉、芭樂、火龍果的盛產期，公所與崑山科大、宴席業者合作，以在地生產水果入菜，結合海鮮、肉類、蔬菜，推出11道水果料理，開放民眾預訂，享受從農場到餐桌的美味。

山上區區長余基吉表示，山上區種植的木瓜、鳳梨、香蕉、芭樂、火龍果等共430公頃，品質優良，現在正陸續進入產期，可說是山上五寶，希望就由產業文化活動來提升水果經濟產值，今年特別設計水果入菜的佳餚，希望透過創意料理來推廣農業，未來發展成社區風味餐，並結合即將開放的台南水道景點，帶動觀光。

余基吉說，這11道水果創意料理是由區公所、崑山科大公廣系師生跟陳家宴席主廚團隊共同設計研發，有芭樂烏魚子握壽司、天婦羅炸蝦佐香蕉沾醬、木瓜油飯、米粉和雞湯等，還有綜合果物沙拉、火龍果跟鳳梨現打的「龍鳳胎果汁」，令人食指大動。

6月10日舉行的木瓜產業文化活動內容豐富，有小農市集、鮮果PK賽、木瓜王選拔、健走趣、果園採果樂、指甲彩繪DIY體驗等，水果饗宴也從即日起開放民眾網路報名，僅限20組，屆時在山上活動中心開桌。

(中時)