台南山上木瓜產業節 特產水果饗宴上菜
台南山上木瓜產業節將於6月10日登場，初夏時節恰好也是木瓜、鳳梨、香蕉、芭樂、火龍果的盛產期，公所與崑山科大、宴席業者合作，以在地生產水果入菜，結合海鮮、肉類、蔬菜，推出11道水果料理，開放民眾預訂，享受從農場到餐桌的美味。
山上區區長余基吉表示，山上區種植的木瓜、鳳梨、香蕉、芭樂、火龍果等共430公頃，品質優良，現在正陸續進入產期，可說是山上五寶，希望就由產業文化活動來提升水果經濟產值，今年特別設計水果入菜的佳餚，希望透過創意料理來推廣農業，未來發展成社區風味餐，並結合即將開放的台南水道景點，帶動觀光。
余基吉說，這11道水果創意料理是由區公所、崑山科大公廣系師生跟陳家宴席主廚團隊共同設計研發，有芭樂烏魚子握壽司、天婦羅炸蝦佐香蕉沾醬、木瓜油飯、米粉和雞湯等，還有綜合果物沙拉、火龍果跟鳳梨現打的「龍鳳胎果汁」，令人食指大動。
6月10日舉行的木瓜產業文化活動內容豐富，有小農市集、鮮果PK賽、木瓜王選拔、健走趣、果園採果樂、指甲彩繪DIY體驗等，水果饗宴也從即日起開放民眾網路報名，僅限20組，屆時在山上活動中心開桌。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。