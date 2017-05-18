「鼻過敏及鼻竇炎之中西醫大師對話論壇」開始報名
鼻過敏、鼻竇炎有一些共同的症狀，如打噴嚏、流鼻水、流鼻涕、鼻塞、頭痛等；打噴嚏、流鼻水，看似不是太嚴重的問題，經常你我都有著一點這類症狀，但若影響到生活、工作、睡眠，就要認真治療了。
九月份，台灣中醫耳鼻喉科醫學會將邀請八位中、西醫界的耳鼻喉科大師進行「鼻過敏及鼻竇炎之中西醫大師對話論壇」，每位都具備豐富的臨床經驗與教學素養，將分享常見的鼻病診治經驗，現場參加的民眾也可以即席參與提問與討論。
台灣中醫耳鼻喉科醫學會，一年至少舉辦兩次學術演講會，設立宗旨在提高國內耳鼻喉科醫學水準，促進對耳鼻喉科學之研究，聯絡會員友誼，交換研究心得及建立國際性耳鼻喉科醫學團體的聯繫；本次除了大師論壇，六月即推出一列的專業醫師暨繼續教育課程，完成後可獲頒中醫耳鼻喉科專科醫師訓練課程研習證書或中醫師繼續教育學分，是難得的專業進修機會。
這些年來中、西醫已成為國人經常接觸的醫療選擇，中西醫學各自在西方及中國存在了二千多年，約在100多年前，其實沒有所「中醫」、「西醫」的名詞之分，中西醫學所面對的對象都是「人」，但是由於歷史和文化的關係，東西方對「人」認識的方法不同，對「病」也有不同的思維模式。中西醫學各自能借對方的長處，更發揮自己的特色與優勢，達到良好的治療效果。「鼻過敏及鼻竇炎之中西醫大師對話論壇」開放一般大眾報名參加，六月底前完成論壇報名，可享有優惠價， 詳情請洽台灣中醫耳鼻喉科醫學會。
主題：鼻過敏及鼻竇炎之中西醫大師對話論壇
主辦：台灣中醫耳鼻喉科醫學會
費用：新台幣8000元(六月底前報名可享8折優惠)
時間：2017年9月份
洽詢：溫小姐(02)8502-5269或taiwanent@gmail.com
(中時電子報)
關鍵字：鼻過敏
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。