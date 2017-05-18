「鼻過敏及鼻竇炎之中西醫大師對話論壇」開始報名

鼻過敏、鼻竇炎有一些共同的症狀，如打噴嚏、流鼻水、流鼻涕、鼻塞、頭痛等；打噴嚏、流鼻水，看似不是太嚴重的問題，經常你我都有著一點這類症狀，但若影響到生活、工作、睡眠，就要認真治療了。

九月份，台灣中醫耳鼻喉科醫學會將邀請八位中、西醫界的耳鼻喉科大師進行「鼻過敏及鼻竇炎之中西醫大師對話論壇」，每位都具備豐富的臨床經驗與教學素養，將分享常見的鼻病診治經驗，現場參加的民眾也可以即席參與提問與討論。

台灣中醫耳鼻喉科醫學會，一年至少舉辦兩次學術演講會，設立宗旨在提高國內耳鼻喉科醫學水準，促進對耳鼻喉科學之研究，聯絡會員友誼，交換研究心得及建立國際性耳鼻喉科醫學團體的聯繫；本次除了大師論壇，六月即推出一列的專業醫師暨繼續教育課程，完成後可獲頒中醫耳鼻喉科專科醫師訓練課程研習證書或中醫師繼續教育學分，是難得的專業進修機會。

這些年來中、西醫已成為國人經常接觸的醫療選擇，中西醫學各自在西方及中國存在了二千多年，約在100多年前，其實沒有所「中醫」、「西醫」的名詞之分，中西醫學所面對的對象都是「人」，但是由於歷史和文化的關係，東西方對「人」認識的方法不同，對「病」也有不同的思維模式。中西醫學各自能借對方的長處，更發揮自己的特色與優勢，達到良好的治療效果。「鼻過敏及鼻竇炎之中西醫大師對話論壇」開放一般大眾報名參加，六月底前完成論壇報名，可享有優惠價， 詳情請洽台灣中醫耳鼻喉科醫學會。

主題：鼻過敏及鼻竇炎之中西醫大師對話論壇

主辦：台灣中醫耳鼻喉科醫學會

費用：新台幣8000元(六月底前報名可享8折優惠)

時間：2017年9月份

洽詢：溫小姐(02)8502-5269或taiwanent@gmail.com

(中時電子報)