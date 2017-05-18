國中會考520登場　麻豆公所組機車巡檢隊維護考生安寧

遇到廟宇進香期，麻豆公所組機車巡檢隊維護考生安寧。（莊曜聰攝）

國中教育會考即將在520登場，台南麻豆區的考場因為廟會活動影響，今年從曾文農工改到曾文家商，麻豆區公所為了維護考生權益，也設置指揮中心，並成立機車巡檢隊，將巡迴重要路口及考場周邊，勸導進香團不要燃放鞭炮，若勸導不聽將開單取締。

麻豆區長林振祿指出，從基測到會考，麻豆、六甲、下營、官田區的考生以往都是在曾文農工應試，但考試期間恰好是麻豆代天府王爺誕辰的進香期，兩地僅一路之隔，近年來結合警察、消防、環保等單位，在廟前成立指揮所，舉牌勸導進香團不要燃放鞭炮或敲鑼打鼓，盡量在宗教與考生間取得平衡。

今年麻豆區考場經過試務委員會討論後移到曾文家商，雖然離麻豆代天府、安業太子宮、油車太子宮等較遠，但經過統計，進香團數目眾多，為避免進香團在途中製造出的聲響影響考生情緒，麻豆區公所特別成立機車巡檢隊，在麻豆交流道、東西向快速道路交流道等路口機動巡視，宣導進香團不要燃放鞭炮、製造噪音，尤其是高空煙火。

林振祿說，機車巡檢隊除了公所員工外，也包含環保、警察、消防等單位人員支援，機動巡檢考場附近主要道路，一見到進香團就上前宣導，若燃放鞭炮勸阻不聽，會立即開單取締，希望透過強力作為，讓考生作答時盡量不受干擾。

(中時)