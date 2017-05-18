酒後奮勇送女 機車3貼招搖自投攔檢點被逮
23歲張姓男子日前與友人聚餐酒後，還自告奮勇騎機車護送2名同席女性有人返家，一路三貼搖行車搖晃晃，直赴第五分局水湳派出所路檢點，經員警攔查酒測超標，要將張男移送法辦，他才嚇到酒醒，自嘆太白目。
警方調查，張男住在東勢區，10日晚間到潭子區的石牌公園內聚餐飲酒，晚間9時許散場時，他發現2名同席女子無交通工具可返回西屯區住處，竟不顧自己喝酒滿臉通紅，自告奮勇要接送。
張男等緊貼坐機車3貼，一路行車不穩搖搖晃晃，還直往警方設在中平路的路檢點方向行駛，警方發現有機車竟招搖3貼，立即攔查發現駕駛全身酒味，經施以酒測器測試其酒測值為0.48MG/L超過標準值。
警方告知張男必須扣車、人移送地檢署偵查時，他立刻酒醒，還自嘆無視警方路檢自投羅網，自責實在是「太白目」。
★中時電子報關心您：禁止酒駕，喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。