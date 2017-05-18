酒後奮勇送女 機車3貼招搖自投攔檢點被逮

23歲張姓男子日前與友人聚餐酒後，還自告奮勇騎機車護送2名同席女性有人返家，一路三貼搖行車搖晃晃，直赴第五分局水湳派出所路檢點，經員警攔查酒測超標，要將張男移送法辦，他才嚇到酒醒，自嘆太白目。

警方調查，張男住在東勢區，10日晚間到潭子區的石牌公園內聚餐飲酒，晚間9時許散場時，他發現2名同席女子無交通工具可返回西屯區住處，竟不顧自己喝酒滿臉通紅，自告奮勇要接送。

張男等緊貼坐機車3貼，一路行車不穩搖搖晃晃，還直往警方設在中平路的路檢點方向行駛，警方發現有機車竟招搖3貼，立即攔查發現駕駛全身酒味，經施以酒測器測試其酒測值為0.48MG/L超過標準值。

警方告知張男必須扣車、人移送地檢署偵查時，他立刻酒醒，還自嘆無視警方路檢自投羅網，自責實在是「太白目」。

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(中時)