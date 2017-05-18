慢飛天使友善小舖自助人助

所謂「自助、人助、天助」，雲林縣身心障礙者臨托居家服務工作職訓主任鍾素姍，想為身心障礙者開創一條路的決心，以及有心工作的葉益昌等身心障者的努力，感動黃麗真、林素如等友人也來相助，把小舖周遭整理得乾乾淨淨，還要種多肉植物在小舖賣，增加盈收。

黃麗真曾教過身心障者陶土捏塑，她與林素如是鍾素姍的好友，非常認同與感動鍾為身心障者的付出，以行動支持，頂著大太陽，又是搬磚、又是填土、又是修剪花木，希望把有限的空間發揮到極致，為毗連的友善小舖創造更多利多條件。

黃麗真指出，從她曾經協助辦理身心障者職業訓練的經驗中發現，即使少數業者有心，但也很難接受孩子學習緩慢的事實，多一些庇護農場、工廠或商店，就能幫助孩子自力更生，減輕家庭及社會的負擔。

鍾素姍希望更多人支持該友善小舖，讓農業生產回歸自然、永續、平衡與健康，也讓人買的安心、吃得放心，同時扶持更多身心障者能在農業首都中安身立命。

(中時)