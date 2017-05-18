大葉大學年編170萬元 新一代設計展會中「see you」
由經濟部工業局主辦的新一代設計展19日登場，大葉大學設計暨藝術學院6個科系、學程，今年以畢展主題「see you」為名聯合參展，更有19件作品入圍金點新秀設計獎，精彩呈現四年學習成果；近日傳出部分設計學子因高昂的參展費退出不參展，大葉每年針對新一代編列170萬經費，大大降低學子負擔。
大葉大學造形藝術、工業設計、空間設計、視覺傳達設計、傳播藝術學程、多媒體數位內容學程等6系所學程，以聯合畢展「SEE YOU」參展，其中19件作品獲頒入圍獎，有機會角逐10萬元獎金的三項大獎。
入圍年度最佳設計獎的動畫「古拉古拉」，以虛擬島嶼隱喻台灣，透過主角穿越不同時空，呈現古拉古拉島變化，盼觀者反思歷史與真實的關係，由視傳系大四生林俊佑、徐琳媛、楊紫田、莊元閔、蕭邦丞、郭炤甫、陳俞任等7人共同創作。
林俊佑說，自小生長在這座島嶼，不管經歷什麼事件、充斥各種不同聲音，他們始終對台灣始終懷抱有感情與希望。
空間設計系學生溫世煌說，學校補助170萬元在新一代設計展，系上則向每名畢業生預收2萬5千元畢業製作費用，統籌運用於新一代、高雄室內設計聯展和下個月租借台中酒廠獨立自辦的三場畢展，經收支統計後還可退回約1萬元。
他說，畢展是每個設計新鮮人期待、準備四年的重要舞台，展覽一定會花錢，但要學會控制預算，以最少的錢發揮最大的效益，系上的做法是減少一次性的木工裝潢花費，以可重複利用的鐵架布置展場，減少浪費。
視傳系主任李淑貞指出，新一代設計展集結全國最多設計系所，有助於學生良性觀摩交流，提供反思與學習機會；且設計產業集中在北部，過去有不少學生因參展，受到廠商青睞，像視傳系優秀系友、知名插畫家萬歲少女，當年就是在新一代設計展中被紅膠囊發掘，因此站在師長的立場，還是鼓勵學生積極參展，爭取自己創作能量曝光、被看見的機會。
(中時)
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