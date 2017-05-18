立院初審達共識 租賃押金不得逾2個月租金

立法院內政委員會今(18)天初審《租賃住宅市場發展條例》草案，部分條文獲致朝野共識，將目前房屋租賃契約內「應記載及不得記載事項」相關內容「明文化」，包括租賃住宅押金不得超過2個月租金總額，且房客應於簽約時同時給付予房東等。

根據內政部提案說明，國人因居住或就學因素有住宅需求者，約有285萬餘人，檢視現行租賃住宅市場問題，包含租賃權利義務關係不對等、租賃住宅廣告資訊未真實透明、沒有便捷糾紛處理機制等，導致租屋族保障不足。

對於房東可提前終止租賃契約部分，共識條文明定於租賃期間內，如有：一、房客毀損租賃住宅或附屬設備，不修繕或賠償；二、房客遲付租金或費用，達2個月的租額，經催告仍拒繳；三、房客未經房東書面同意，將租賃住宅轉租他人；四、出租人為重新建築而必要收回等，可提前終止契約，且房客不得要求賠償。

朝野亦形成共識，租賃期間若承租人因疾病、意外產生有長期療養需要時，得提前終止租賃契約；承租人應於契約終止前1個月，檢附相關事證，以書面通知出租人，且出租人不得要求任何賠償。

委員會經過整日審查，只處理至條文第10條。因此，會議主席、國民黨立委曾銘宗裁示下回擇期再審。

(中時)