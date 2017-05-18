嘉義縣抽查端午食品 6件驗出含甲醛
端午節即將到來，為確保應年節食品安全衛生，嘉義縣衛生局至傳統市場、超級市場、大賣場、南北貨行、食品製造業、餐飲業等場所抽驗各類粽子、內餡材料共計53件，發現有5件蝦米驗出甲醛15-23ppm，1件碎蘿蔔乾驗出甲醛4ppm，經確認並非人為惡意添加，可能來自於食品原料正常代謝後產物。
衛生局表示，依據衛生福利部食品藥物管理署資料，水產品因酵素作用，會在貯存期間分解產生甲醛，且水產品種類、新鮮度及加工方式等，均可能影響甲醛之濃度，若食品檢出甲醛，應優先透過實務稽查以釐清是否有人為添加之虞，非僅以檢驗結果判定，必要時參考相關文獻背景值，或要求業者自行舉證，作為後續處辦參考。
衛生局也呼籲食品業者，應合法使用食品添加物產製食品，以符合食安法規定，若沒有依規定將處新臺幣3萬到300萬元罰鍰，違規產品沒入銷毀，同時提醒消費大眾選購產品時，應注意其外觀是否變質及品名、內容物之名稱及重量、食品添加物之名稱、廠商之名稱與電話號碼及地址、有效日期及保存條件標示是否完整。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。