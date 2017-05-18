嘉義縣抽查端午食品 6件驗出含甲醛

嘉義縣衛生局至傳統市場、超級市場等場所抽驗各類粽子、內餡材料。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣衛生局至傳統市場、超級市場等場所抽驗各類粽子、內餡材料。（呂妍庭翻攝）

端午節即將到來，為確保應年節食品安全衛生，嘉義縣衛生局至傳統市場、超級市場、大賣場、南北貨行、食品製造業、餐飲業等場所抽驗各類粽子、內餡材料共計53件，發現有5件蝦米驗出甲醛15-23ppm，1件碎蘿蔔乾驗出甲醛4ppm，經確認並非人為惡意添加，可能來自於食品原料正常代謝後產物。

衛生局表示，依據衛生福利部食品藥物管理署資料，水產品因酵素作用，會在貯存期間分解產生甲醛，且水產品種類、新鮮度及加工方式等，均可能影響甲醛之濃度，若食品檢出甲醛，應優先透過實務稽查以釐清是否有人為添加之虞，非僅以檢驗結果判定，必要時參考相關文獻背景值，或要求業者自行舉證，作為後續處辦參考。

衛生局也呼籲食品業者，應合法使用食品添加物產製食品，以符合食安法規定，若沒有依規定將處新臺幣3萬到300萬元罰鍰，違規產品沒入銷毀，同時提醒消費大眾選購產品時，應注意其外觀是否變質及品名、內容物之名稱及重量、食品添加物之名稱、廠商之名稱與電話號碼及地址、有效日期及保存條件標示是否完整。

(中時)