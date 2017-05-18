被評最醜車站 民代會勘盼中壢火車站除汙名

中壢火車站日前被網友評為全台最醜火車站，立委陳學聖、桃園市議會議長邱奕勝等人18日邀集台鐵前往會勘，希望擺脫惡名。(賴佑維攝)

桃園市中壢火車站日前遭網友評為全台最醜火車站，並指又臭又醜，立委陳學聖、桃園市議會議長邱奕勝18日邀集台鐵前往火車站會勘，希望擺脫「惡名」。台鐵則說，將有短、中長期計畫，逐一改善狀況。

日前網友討論全台最醜火車站，中壢火車站被評為第1，並且被指廁所髒亂、月台遮雨棚不夠長、入門階梯磁磚破損、站體老舊等。立委陳學聖說，中壢火車站在46年前啟用，使用已久，每天進出量有5萬7千多人次，高居全台第3。但髒亂不堪，中壢人還要承受此臭名。

台鐵局運務處副處長彭坤炎表示，將分為短、中長期的計畫改善，包含漏水、雨棚破舊等，都將盡速解決問題，至於廁所部分，日前已經針對小便斗、通風、排水系統改善，下周將再度會勘，並視狀況研議是否增設廁所。

(中時)