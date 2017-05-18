作夢都在車縫 17歲少女獲全國技能競賽分區銀牌

國技能競賽分區賽中，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「服裝創作」選手廖昱瑄獲得銀牌。(賴佑維攝)

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「服裝創作」選手廖昱瑄，為了參加全國技能競賽分區賽，每天車縫500件內衣褲，連作夢都在縫。日前獲得「服裝創作」職類銀牌。

17歲的廖昱瑄住大溪，目前就讀中壢家商夜校服裝科2年級，為了幫家裡分擔家計，國中畢業後就以半工半讀方式升學。白天在小型成衣工廠當車縫人員賺取學費及生活費，晚上就到夜校上課。

獲知得到分區賽銀牌後後，廖昱瑄也淚謝師恩，「因為老師的栽培，讓我的人生從此變得不一樣！」未來也會專心準備全國賽，希望能拿到名次，才不負老師的苦心栽培。

(中時)