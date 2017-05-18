海生館互動展 遊客忙「把魚叫出來」

屏東海生館今舉辦為期2天的「把魚叫出來」互動展，讓民眾徜徉在被魚群包圍的深海裡。（周綾昀攝）

今屏東海生館內，大小朋友頭戴VR裝置，自言自語高喊「魚兒快出來」，景象令人莞爾，原來是海生館與大仁科技大學數位多媒體設計系，結合虛擬實境技術，結合語音辨識系統，今明2天舉辦「把魚叫出來」的展演活動，把魚兒呼喊來，沉浸在被魚群包圍的喜悅中。

今天下午屏東海生館的世界水域館大廳，出現一群帶著像放大版的蛙鏡，在大廳像唸咒語一般，口中念念有詞「好多魚，快過來」的人，不過貌似奇怪的他們，其實是戴著VR裝置，正徜徉在色彩斑斕繽紛的海底，享受魚群穿梭在身邊的奇妙之旅。

「把魚叫出來」海洋生物虛擬互動展，由海生館與大仁科技大學數位多媒體設計系共同合作，透過教育部所推動的「以社教機構為基地之數位人文計畫」，嘗試著把大海的魚類展示帶往另一個境界，創造出人魚共存的親臨感動。

海生館表示，互動展共建置10種3D海洋生物（含骨骼及內臟製作）、3種不同海洋棲地及語音辨識系統，遊客透過頭戴式VR裝置，結合360度虛擬海底環景，以口說呼喚加深魚類名字與外型的對應，也可切換觀看魚類的骨骼及內臟，呈現生物與對應棲地的具體面貌，給民眾身歷其境的感受。

「把單一展示內容無限延伸。」海生館指出，以往生物體驗只是觀看螢幕畫面的性質，現結合科技，讓大眾更容易融入科普知識的學習，成為有趣且龐大的學習資源。

(中時)