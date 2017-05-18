訓練偏鄉學童學當解說員，和順國小學童成為台史博導覽尖兵

和順國小學童為了解說生動，刻意粉墨登場，解說台史博內的什家將歷史故事。（程炳璋翻攝）

台南市和順國小與台灣歷史博物館合作，校方根據社會課本培訓4年級學生，訓練導覽解說能力，每年一次到館內真槍實彈驗收成果，小朋友準備一整年的功力，這幾天輪流分組上陣為民眾解說，老師則側錄過程，上傳到學校網站供學生家長點閱。

台南市和順國小「發現小小解說員」活動從4年前開始，校方訓練學童的公開發表的能力與上台的勇氣，與台史博合作，館方提供教材，學校教導學生歷史並訓練解說能力，下學期期末一次驗收。

受訓達一年的4年級學童，18日一起到台史博館內，每四到六人一組，為民眾導覽解說，這是和順4年級小朋友年度最重要的盛事。

和順國小校長柯禧慧表示，「發現小小解說員」是學校獨家與台灣歷史博物館合作的校訂課程，學童為了完成前往台史博的導覽解說任務，懂得共同解決問題，更有勇氣與膽識上台發表，也會善用平板電腦輔助導覽，經過民眾實際認證，就是一個個台灣歷史導覽的小尖兵。

今年和順國小老師在學生導覽時全程側錄影像，將成果即時上傳網站，方便家長即時了解孩子學習情況，學生事後能透過影音檢討缺失，調整臺風以及解說方式。

學童余昇說，這項課程讓自己面對群眾提問時，有勇氣去解說，訓練導覽過程也對於台灣歷史認識更深刻。

校方這項課程還免費邀請學區每位家長一同參與，到台史博觀看學童的教學成果，順便參觀台史博文物。

(中時)