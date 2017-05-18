國中會考20、21日登場 台南考區1萬8702名考生應試
106年國中教育會考將於20日、21日登場，台南考區今年有1萬8702名考生應試，共設置17所考場、478間試場，各考場學校將於明天下午3時至5時公布試場分配表與考場平面圖，考生可利用明天查看應試考場環境，但不得進入試場。
教育局指出，今年台南考區國中教育會考報名人數計1萬8702人，集體報名1萬8647人、個別報名55人，總報考人數中，身心障礙考生56人，申請特殊服務需求考生則有35人。
另，台南考區共設置17所考場，計478間試場，分別於台南二中、台南女中、家齊高中、長榮高中、南大附中、新豐高中、善化高中、新化高中、北門高中、新營高中、台南高商、台南高工、台南海事、曾文家商、北門農工、新營高工、玉井工商等。
教育局表示，為使學生安心應試，今年曾文農工考場調整為曾文家商，減少廟會可能產生的影響。此外，由於今年台南一中擔任「全國國中教育會考試務會」，多數校內人員已於台中豐原闈場入闈，無人力支援考區考場，因此教育局特別商請長榮高中擔任考場。
為因應去年國中教育會考其他考區曾發生停電事件，今年全國國中教育會考試務會特訂定「因故停電影響試場照明應變措施」，處理原則為：「若因故停電導致試場照明設備無法使用時，無論復電與否均採影響該科多少考試時間，延長多少考試時間為應變原則，但延長時間最多以該節考試結束後20分鐘為限。」
國中教育會考成績通知單將於6月9日送出並同步開放網路成績查詢，應屆畢業生請向原就讀國中領取，非應屆畢業生則由台南考區試務會(家齊高中)於當日寄發。
(中時)
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