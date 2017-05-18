監視器電線被剪沒錄到竊盜 警仍破案

胡嫌竊剪農博公園電線，導致監視器斷訊，沒錄到他，但警還是從其他路口畫面找到他涉重嫌。（許素惠翻攝）

胡姓竊嫌14日晚間21時許，竊剪虎尾虎尾農博公園內變電箱電線，導致監視器突然失去訊號，沒錄到胡嫌影像，不過，員警大量地調閱附近的路口監視器，發現騎著自行車的他涉有重嫌，找到他，胡嫌坦承缺錢，要剪電線變賣，全案依竊盜罪嫌函送法辦。

(中時)